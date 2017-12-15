На мартовских выборах президента россияне смогут голосовать на любом избирательном участке

15.12.2017 [Политика]

С 2018 года жители России смогут голосовать на любом избирательном участке без открепительных удостоверений. Для этого нужно заранее подать специальное заявление: в Вологодской области их будут принимать в 28 многофункциональных центрах, расположенных во всех городских округах и районах.

- Новый порядок голосования по месту нахождения позволит многим избирателям, кто по той или иной причине будет находиться в день голосования вне места постоянного жительства, проголосовать на том избирательном участке, на котором ему удобно это сделать и который будет указан в заявлении, заблаговременно поданном в МФЦ или непосредственно в избирательную комиссию. Для этого избирателю необходимо написать заявление с 31 января по 12 марта 2018 года в любой территориальной избирательной комиссии или МФЦ, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года так же и в любой участковой избирательной комиссии, - пояснил председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев.

Закон, позволяющий использовать МФЦ для подачи заявлений для голосования вне места жительства, принят Государственной Думой России в июне 2017 года.  Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно, помимо территориальных и участковых избирательных комиссий, МФЦ,  и на сайте Госуслуг.

Тэги: выборы
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