В Череповецком районе двое рыбаков провалились под лед на болотоходе

В Череповецком районе спасатели достали из воды двух рыбаков, которые провалились под лед на болотоходе. Инцидент произошел накануне на реке Ягорба в Тоншаловском сельском поселении.

- В 7.35 утра к нам поступил сигнал из ЕДДС Череповецкого района о том, что в районе восьмого причала у дачных товариществ провалился под лед болотоход с двумя людьми. Одному из них, 33-летнему мужчине, удалось сразу выбраться и попасть на берег, а второй, его 65-летний отец не смог выбраться сам. Спасатели быстро прибыли на место и доставили обоих пострадавших на берег, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

На берегу медицинскую помощь пострадавшим оказали врачи прибывшей на место «скорой».

Спасатели отмечают, что сейчас лед на водоемах Вологодской области недостаточно толстый, выход на него запрещен.

ЛЮ

Фото «спасательная служба» в папке - спасательной службы Череповца