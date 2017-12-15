В Череповецком районе двое рыбаков провалились под лед на болотоходе

15.12.2017 [Происшествия]

В Череповецком районе спасатели достали из воды двух рыбаков, которые провалились под лед на болотоходе. Инцидент произошел накануне на реке Ягорба в Тоншаловском сельском поселении.

- В 7.35 утра к нам поступил сигнал из ЕДДС Череповецкого района о том, что в районе восьмого причала у дачных товариществ провалился под лед болотоход с двумя людьми. Одному из них, 33-летнему мужчине, удалось сразу выбраться и попасть на берег, а второй, его 65-летний отец не смог выбраться сам. Спасатели быстро прибыли на место и доставили обоих пострадавших на берег, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

На берегу медицинскую помощь пострадавшим оказали врачи прибывшей на место «скорой».

Спасатели отмечают, что сейчас лед на водоемах Вологодской области недостаточно толстый, выход на него запрещен.

ЛЮ

Фото «спасательная служба» в папке -  спасательной службы Череповца

Тэги: лед
Фото спасательной службы Череповца
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце женщина умерла через 20 дней после родов
В Усть-Кубинском районе будут судить мужчину и его сына, которые вместе надругались над женщиной
В Сокольском районе при выезде на встречку погиб водитель «Киа Рио»
В ВИПЭ ФСИН раскрыт еще один факт получения взятки
Начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игоря Маклакова обвинили в непрофессионализме
В Вологодском районе столкнулись три автомобиля
Два человека погибли в столкновении ВАЗа и иномарки в Тотемском районе
Замначальника ВИПЭ ФСИН приговорили к 5 годам колонии строгого режима за взятки
В Устюженском районе "Киа Спектра" врезалась в грузовик: погиб 18-летний пассажир
Депутат Вологодской гордумы Михаил Ноздрачев возглавил штаб Ксении Собчак в Вологде
15.12.2017 [Происшествия]

В Чагодощенском районе водитель иномарки уснул за рулем и врезался в грузовик

845
0
15.12.2017 [Общество]

В Фетинино Вологодского района незаконно пытаются объединить школу и детский сад

887
0
14.12.2017 [Общество]

Начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игоря Маклакова обвинили в непрофессионализме

4081
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Около 500 млн рублей направят на ремонт дворов и общественных пространств в Вологодской области в 2018 году
В Грязовецком районе мужчина зарезал ножом заподозрившую его в неверности сожительницу
Бесплатные автобусы из Великого Устюга до поселка Кузино начали ездить с 15 декабря
В Вологде наркоман напал на полицейского с отверткой
За последние два года в Вологде появились 32 новые улицы
На мартовских выборах президента россияне смогут голосовать на любом избирательном участке
В Череповецком районе двое рыбаков провалились под лед на болотоходе
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

6268
0
15.12.2017 [БлогоVO]

Пресс-конференция Путина год назад

201
0
13.12.2017 [Обзор Прессы]

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за «Открытой России»

509
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика