В Чагодощенском районе подожгли ферму: погибли 50 овец
Пятьдесят овец, одна корова, два быка и пять свиней погибли на пожаре в частной ферме деревни Залозно Чагодощенского района, сообщили Newsvo в региональном управлении МЧС.
Сигнал о возгорании поступил накануне в 21.41 – к тому времени здание уже горело около 15 минут. Пожарная часть находится в 32 километрах от деревни, поэтому прибыли специалисты на место только в 22.20 – ферма уже горела открытым пламенем, никого нельзя было спасти.
- Горел одноэтажный деревянный рубленый частный хозяйственный двор, кровля шиферная, размер 30 x 10 метров. Около полуночи пожар был ликвидирован, спасти животных и постройку не удалось – хоздвор сгорел полностью. Причина, по предварительным данным, поджог, - рассказал начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.