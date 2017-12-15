В Чагодощенском районе подожгли ферму: погибли 50 овец

Пятьдесят овец, одна корова, два быка и пять свиней погибли на пожаре в частной ферме деревни Залозно Чагодощенского района, сообщили Newsvo в региональном управлении МЧС.

Сигнал о возгорании поступил накануне в 21.41 – к тому времени здание уже горело около 15 минут. Пожарная часть находится в 32 километрах от деревни, поэтому прибыли специалисты на место только в 22.20 – ферма уже горела открытым пламенем, никого нельзя было спасти.