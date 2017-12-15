В Чагодощенском районе подожгли ферму: погибли 50 овец

15.12.2017 [Происшествия]

Пятьдесят овец, одна корова, два быка и пять свиней погибли на пожаре в частной ферме деревни Залозно Чагодощенского района, сообщили Newsvo в региональном управлении МЧС.

Сигнал о возгорании поступил накануне в 21.41 – к тому времени здание уже горело около 15 минут. Пожарная часть находится в 32 километрах от деревни, поэтому прибыли специалисты на место только в 22.20 – ферма уже горела открытым пламенем, никого нельзя было спасти.

- Горел одноэтажный деревянный рубленый частный хозяйственный двор, кровля шиферная, размер 30 x 10 метров. Около полуночи пожар был ликвидирован, спасти животных и постройку не удалось – хоздвор сгорел полностью. Причина, по предварительным данным, поджог, - рассказал начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

Тэги: поджог
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце женщина умерла через 20 дней после родов
В Усть-Кубинском районе будут судить мужчину и его сына, которые вместе надругались над женщиной
В Сокольском районе при выезде на встречку погиб водитель «Киа Рио»
В ВИПЭ ФСИН раскрыт еще один факт получения взятки
Начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игоря Маклакова обвинили в непрофессионализме
В Вологодском районе столкнулись три автомобиля
Два человека погибли в столкновении ВАЗа и иномарки в Тотемском районе
Замначальника ВИПЭ ФСИН приговорили к 5 годам колонии строгого режима за взятки
В Устюженском районе "Киа Спектра" врезалась в грузовик: погиб 18-летний пассажир
Депутат Вологодской гордумы Михаил Ноздрачев возглавил штаб Ксении Собчак в Вологде
15.12.2017 [Происшествия]

В Чагодощенском районе подожгли ферму: погибли 50 овец

827
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Около 500 млн рублей направят на ремонт дворов и общественных пространств в Вологодской области в 2018 году
В Грязовецком районе мужчина зарезал ножом заподозрившую его в неверности сожительницу
Бесплатные автобусы из Великого Устюга до поселка Кузино начали ездить с 15 декабря
В Вологде наркоман напал на полицейского с отверткой
За последние два года в Вологде появились 32 новые улицы
На мартовских выборах президента россияне смогут голосовать на любом избирательном участке
В Череповецком районе двое рыбаков провалились под лед на болотоходе
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

6268
0
15.12.2017 [БлогоVO]

Пресс-конференция Путина год назад

202
0
13.12.2017 [Обзор Прессы]

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за «Открытой России»

509
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика