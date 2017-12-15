Глава региона считает, что обход Вологды снизит экологическую нагрузку на город

15.12.2017 [Общество]
Глава региона считает, что обход Вологды снизит экологическую нагрузку на город

Автомобильный обход Вологды, заключительный пусковой комплекс которого начали строить в этом году, должен снизить экологическую нагрузку на город, считает губернатор Олег Кувшинников.

«Этот проект - один из самых крупных. Обход выведет транзитный поток с городских улиц, позволит разгрузить транспортное сообщение внутри города, снизить экологическую нагрузку на Вологду», - сказал глава региона.

Напомним, обход обещают достроить к осени 2019 года.

Ранее для снижения транспортной нагрузки на город была построена транспортная развязка в районе моста 800-летия, строительство которой контролировало МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Четырехполосная трасса была открыта в 2014 году и соединила улицы Предтеченскую и Пречистенскую набережную, частично разгрузив мост от пробок. По официальным данным, строительство обошлось в116 миллионов рублей, две трети этой суммы город получил из федерального бюджета в рамках программы по развитию туризма.

 

Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"

 

Тэги: обход Вологды, градостроительный центр, мосты
Схема с сайта wikipedia.org
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