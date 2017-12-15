В Вологде и Череповце задержали двух мужчин с дезоморфином

15.12.2017 [Происшествия]

В Череповце 14 декабря полицейские задержали 34-летнего мужчину, который варил дезоморфин в своей квартире, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир дома по улице Архангельской готовят наркотики. Выехав на место, полицейские задержали в квартире череповчанина. При осмотре помещения было обнаружено и изъято вещество, химическое исследование которого показало, что это дезоморфин в количестве 0, 248 грамма. Кроме того, изъяты различные предметы со следами их использования для изготовления наркотика. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении запрещенных веществ.

Днем ранее на улице Можайского в Вологде поздно вечером был задержан 31-летний мужчина с дезоморфином в количестве 0,096 грамма. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное хранение наркотиков в значительном размере.

Тэги: наркотики
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце женщина умерла через 20 дней после родов
В Усть-Кубинском районе будут судить мужчину и его сына, которые вместе надругались над женщиной
В Сокольском районе при выезде на встречку погиб водитель «Киа Рио»
В ВИПЭ ФСИН раскрыт еще один факт получения взятки
Начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игоря Маклакова обвинили в непрофессионализме
В Вологодском районе столкнулись три автомобиля
Два человека погибли в столкновении ВАЗа и иномарки в Тотемском районе
Замначальника ВИПЭ ФСИН приговорили к 5 годам колонии строгого режима за взятки
В Устюженском районе "Киа Спектра" врезалась в грузовик: погиб 18-летний пассажир
Депутат Вологодской гордумы Михаил Ноздрачев возглавил штаб Ксении Собчак в Вологде
14.12.2017 [Общество]

Олег Кувшинников сказал, что дома «Стройиндустрии» начнут достраивать весной 2018 года

1356
0
14.12.2017 [БлогоVO]

Администрация города собирается снести дом Засецких

2104
0
12.12.2017 [Новости компаний]

АО КБ «Северный Кредит»: итоги уходящего года и перспективы на будущее

1771
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Около 500 млн рублей направят на ремонт дворов и общественных пространств в Вологодской области в 2018 году
В Грязовецком районе мужчина зарезал ножом заподозрившую его в неверности сожительницу
Бесплатные автобусы из Великого Устюга до поселка Кузино начали ездить с 15 декабря
В Вологде наркоман напал на полицейского с отверткой
За последние два года в Вологде появились 32 новые улицы
На мартовских выборах президента россияне смогут голосовать на любом избирательном участке
В Череповецком районе двое рыбаков провалились под лед на болотоходе
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

6268
0
15.12.2017 [БлогоVO]

Пресс-конференция Путина год назад

201
0
13.12.2017 [Обзор Прессы]

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за «Открытой России»

509
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика