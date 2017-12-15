В Вологде и Череповце задержали двух мужчин с дезоморфином

В Череповце 14 декабря полицейские задержали 34-летнего мужчину, который варил дезоморфин в своей квартире, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир дома по улице Архангельской готовят наркотики. Выехав на место, полицейские задержали в квартире череповчанина. При осмотре помещения было обнаружено и изъято вещество, химическое исследование которого показало, что это дезоморфин в количестве 0, 248 грамма. Кроме того, изъяты различные предметы со следами их использования для изготовления наркотика. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении запрещенных веществ.

Днем ранее на улице Можайского в Вологде поздно вечером был задержан 31-летний мужчина с дезоморфином в количестве 0,096 грамма. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное хранение наркотиков в значительном размере.