Более 15 тысяч вологжан получили уведомления о неисправности электросчётчика

Официальные уведомления от Вологдаэнергосбыта о том, что прибор учета электроэнергии необходимо поверить или заменить, получили более 15 тысяч жителей Вологодской области. Чтобы не платить за электричество в полтора раза больше, им нужно заменить приборы учёта в ближайшее время.

Обратите внимание: все уведомления адресные, оформлены на официальных бланках Вологдаэнергосбыта, содержат информацию об электросчётчике (марка, номер, год поверки) и причине, по которой счетчик считается вышедшим из строя.

В основном в результате проверок выявлены счетчики с истекшим межповерочным интервалом или сроком эксплуатации. Самый старый электросчетчик выявлен в Вологде – ему 53 года, и он установлен еще в хрущёвские времена. Неисправные приборы учёта искажают данные, что может вести к увеличению платежей за электроэнергию, потребленную в квартире, доме или на общедомовые нужды. Показания таких электросчётчиков не принимаются к расчетам.

Тем, кто получил уведомление о необходимости замены прибора учета, первые три месяца начисление будет вестись по среднемесячному расходу, а дальше - по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

«Счетчики электроэнергии, как любое измерительное оборудование, имеют сроки эксплуатации. Иногда они не менялись с момента постройки дома, мы до сих пор выявляем электросчётчики 80-х годов и даже 1964 года выпуска. Также подошел срок поверки приборов учета, установленных в 2000-2001 годах, когда многие меняли устаревшие приборы класса точности 2.5 на более современные 2.0. В соответствии с законодательством мы не можем принять к расчётам показания таких счетчиков. Жильцам вручаются уведомления о необходимости заменить прибора учета, — пояснила начальник отдела по работе с населением ПАО «Вологдаэнергосбыт» Ирина Севастьянова.

Чтобы избежать лишних расходов лучше в ближайшее время заменить электросчетчик. Информация о порядке замены счетчика размещена на официальном сайте поставщика электроэнергии вологдаэнергосбыт.рф в разделе Населению - Приборы учета – Замена счетчика.

Согласно законодательству, замене подлежат счетчики, класс точности которых ниже 2.0, а также устройства с истекшим сроком государственной поверки, истёкшим сроком эксплуатации, с техническими неисправностями и нарушенной целостностью.

Проверить, нуждается ли счетчик в замене или поверке, может и сам потребитель: класс точности и год выпуска указаны на лицевой панели устройства. Если прибор учета был выпущен более 16 лет назад, срок его государственной поверки истек. см. инфографику

Срок поверки – это срок, в течение которого гарантируется точность измерений. Он устанавливается заводом изготовителем. Когда этот срок истекает, счетчик необязательно нужно выкидывать или менять, можно провести его поверку (проверить на исправность) в государственном органе стандартизации и метрологии, имеющем лицензию на поверку приборов учета. Это примерно как пройти техосмотр автомобиля.

Срок поверки зависит от модели и типа прибора учета, и составляет от 6 до 16 лет. Найти информацию об окончании срока межповерочного интервала можно в паспорте своего прибора учёта или на сайте завода изготовителя. На самом приборе учета указана дата выпуска, от которой зависит и срок поверки.



Вопросы можно задавать по телефонам в уведомлении или на сайте вологдаэнергосбыт.рф с получением консультации по электронной почте, а также в официальной группе энергокомпании «ВКонтакте».

Ответы на самые частые вопросы об электросчётчиках – на сайте вологдаэнергосбыт.рф в разделе Населению – Вопрос-Ответ