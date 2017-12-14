Вологжанка украла 720 тысяч рублей у пожилой родственницы и купила себе машину

14.12.2017 [Происшествия]
Вологжанка украла 720 тысяч рублей у пожилой родственницы и купила себе машину

В Вологде женщина украла у пожилой родственницы 720 тысяч рублей, заменив их билетами «банка приколов».

К правоохранителям обратилась 78-летняя жительница Вологды, которая рассказала о том, что у нее украли крупную сумму денег. Вместо настоящих купюр пенсионерка вдруг обнаружила билеты «банка приколов».

Прибывшая на место следственно-оперативная группа не обнаружила следов взлома на замке входной двери квартиры женщины. По одной из версий, к краже мог быть причастен кто-то из знакомых или родственников пенсионерки.

Вскоре правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления 40-летнюю родственницу хозяйки квартиры. Она рассказала полицейским, что знала, где потерпевшая хранит свои сбережения.

- В один из дней, находясь в гостях у пожилой родственницы, она обменяла настоящие деньги на пачку купюр «банка приколов». Похищенные средства злоумышленница потратила на покупку нового кроссовера китайского производства, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

Тэги: кража
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