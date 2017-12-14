Жители Шексны попросили губернатора решить вопрос с арендой спортзалов для детей

Заместители губернатора встретились с жителями Вологодской области в рамках Общероссийского дня приема граждан, который прошел 12 декабря.

Так, представители Шекснинской районной общественной организации «Федерация спортивного и боевого самбо» обратились к заместителю главы региона Евгению Богомазову. У федерации возникли проблемы с арендой спортивных залов. Родители детей, занимающихся в секции самбо, попросили губернатора помочь сохранить тренировочный процесс, в который вовлечены около 200 детей. Евгений Богомазов поручил департаменту физической культуры и спорта помочь в решении этой проблемы с учетом мнения всех сторон, особенно с учетом интересов и прав спортсменов.

К Михаилу Глазкову пришли на прием представители предприятий, занимающиеся производством льна на территории области. Они просили оказать содействие в развитии производства, а также в решении проблемы по поставке тепла. Заместитель главы региона пообещал проработать эти вопросы с профильными департаментами.

Замгубернатора Эдуард Зайнак встретился с вологжанкой, которая стоит в очереди на получение земельного участка для многодетной семьи. Администрация Вологды уже предлагала им землю, но участок был без объектов инфраструктуры, поэтому семье пришлось отказаться. Эдуард Зайнак сказал заявительнице, что она имеет возможность встать на очередь в департаменте имущественных отношений области. При этом она должна сняться с очереди в администрации Вологды.