Жители Шексны попросили губернатора решить вопрос с арендой спортзалов для детей

14.12.2017 [Общество]

Заместители губернатора встретились с жителями Вологодской области в рамках Общероссийского дня приема граждан, который прошел 12 декабря.

Так, представители Шекснинской районной общественной организации «Федерация спортивного и боевого самбо» обратились к заместителю главы региона Евгению Богомазову. У федерации возникли проблемы с арендой спортивных залов. Родители детей, занимающихся в секции самбо, попросили губернатора помочь сохранить тренировочный процесс, в который вовлечены около 200 детей. Евгений Богомазов поручил департаменту физической культуры и спорта помочь в решении этой проблемы с учетом мнения всех сторон, особенно с учетом интересов и прав спортсменов.

К Михаилу Глазкову пришли на прием представители предприятий, занимающиеся производством льна на территории области. Они просили оказать содействие в развитии производства, а также в решении проблемы по поставке тепла. Заместитель главы региона пообещал проработать эти вопросы с профильными департаментами.

Замгубернатора Эдуард Зайнак встретился с вологжанкой, которая стоит в очереди на получение земельного участка для многодетной семьи. Администрация Вологды уже предлагала им землю, но участок был без объектов инфраструктуры, поэтому семье пришлось отказаться. Эдуард Зайнак сказал заявительнице, что она имеет возможность встать на очередь в департаменте имущественных отношений области. При этом она должна сняться с очереди в администрации Вологды.

- В 2018 году департамент начнет предоставление земельных участков, расположенных в Майском сельском поселении Вологодского района. Указанные земельные участки находятся в федеральной собственности, Вологодской области переданы полномочия по их распоряжению для предоставления многодетным семьям. В 2018 году планируется выделить порядка 220 таких участков, - сообщает портал правительства Вологодской области.

Тэги: спорт, земля, лен
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Арбитражный суд Вологодской области признал АО «ПАТП-1» банкротом
В Грязовецком районе пожарные из-за отсутствия дорог 7 километров шли пешком до горящего дома
В Сокольском районе при выезде на встречку погиб водитель «Киа Рио»
В ВИПЭ ФСИН раскрыт еще один факт получения взятки
В Вологодском районе столкнулись три автомобиля
Новое кладбище для Вологды планируют построить в Вологодском районе
В Усть-Кубинском районе будут судить мужчину и его сына, которые вместе надругались над женщиной
Замначальника ВИПЭ ФСИН приговорили к 5 годам колонии строгого режима за взятки
В Устюженском районе "Киа Спектра" врезалась в грузовик: погиб 18-летний пассажир
Главой администрации Великоустюгского района стал Сергей Котов
14.12.2017 [Общество]

Олег Кувшинников сказал, что дома «Стройиндустрии» начнут достраивать весной 2018 года

266
0
14.12.2017 [БлогоVO]

Администрация города собирается снести дом Засецких

894
0
12.12.2017 [Новости компаний]

АО КБ «Северный Кредит»: итоги уходящего года и перспективы на будущее

1522
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более 15 тысяч вологжан получили уведомления о неисправности электросчётчика
Вологжанка украла 720 тысяч рублей у пожилой родственницы и купила себе машину
Жители Шексны попросили губернатора решить вопрос с арендой спортзалов для детей
В Вологде показали новый документальный фильм о людях с ограниченными возможностями здоровья
Олег Кувшинников сказал, что дома «Стройиндустрии» начнут достраивать весной 2018 года
Начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игоря Маклакова обвинили в непрофессионализме
Инвестор рассматривает возможность строительства целлюлозного завода в Великоустюгском, Шекснинском и Череповецком районах
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

5676
0
14.12.2017 [БлогоVO]

В каком чудесном мире мы живем

89
0
13.12.2017 [Обзор Прессы]

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за «Открытой России»

338
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика