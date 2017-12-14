В Вологде показали новый документальный фильм о людях с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня в Юношеском центре им. В. Ф. Тендрякова прошла презентация нового документального фильма режиссёра Марии Таранченко "Камертон любви". Это 20-й фильм цикла "Талант жить" о людях с ограниченными возможностями здоровья. Кинолента рассказывает о вологжанке Ольге Мединцевой, которая в 22 года потеряла зрение.

Девушка училась в ВГПУ на естественно-географическом факультете. Во время сдачи государственных экзаменов Ольга заболела гриппом, который перенесла "на ногах" и получила осложнение на глаза: она практически перестала видеть. Ольге сделали три операции на глаза, но зрение восстановилось лишь частично, девушка получила инвалидность.

Как она пережила удар, в чём черпала силы, кто её поддерживал и как сложилась её жизнь, рассказывает сама Ольга и её мама Анна Владимировна.

- Показом этого фильма мы сегодня завершаем декаду инвалидов, которая традиционно проходит на территории нашей области. Мы сегодня проводим премьеру этого фильма не только в Вологде, но и одновременно районы Вологодской вместе с нами и начинают смотреть этот новый документальный фильм. Поэтому, можно сказать, что мы являемся той небольшой частью, которая сегодня увидит этот фильм , и мы ожидаем, что количество людей, присоединившихся к этой акции, будет порядка 2000 человек, - рассказал заместитель председателя молодежного парламента Вологодской области, председатель правления Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.

Максим Выдров. Фото Newsvo.

Цикл фильмов "Талант жить" снимается с 2005 года при участии департамента социальной защиты населения Вологодской области. Герои фильмов - жители Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья.

- Герои наши разные: начинали мы об очерках о зрелых людях и где-то с 13-го года мы наших героев, если так можно выразиться, омолодели. Фильмы пользуются большой популярностью у молодежи: мы показываем их на видеоуроках в школах и библиотеках области. Ежегодно показываем их на Фестивале социального документального кино "Человек в кадре" памяти Василия Шукшина,- рассказала корреспонденту Newsvo Мария Таранченко.

Мария Таранченко. Фото Newsvo.

Все фильмы цикла "Талант жить" также можно посмотреть в группе Вологодской общественной организации инвалидов в соцсети ВКонтакте.