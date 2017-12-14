Дом на Гагарина, 72 в Вологде. Скриншот с видео дольщиков.

Проблема обманутых дольщиков чаще других тем упоминалась в вопросах вологжан, направленных на прямую линию губернатора области, которая прошла 13 декабря. Олег Кувшинников сказал, что дома «Стройиндустрии» начнут достраивать весной 2018 года. При этом он заверил, что год назад вообще не слышал о такой компании.

- Я дольщица печально-известной компании «Стройиндустрия». Уже год строительство на наших домах остановлено. Сотрудники компании уволены, и на днях саму компанию признают банкротом. Мы вложили последние деньги в строительство наших домов. Среди дольщиков и матери-одиночки, и многодетные семьи, которые вложили в строительство материнский капитал, и инвалиды, и люди севера, которые всю жизнь работали на благо России, хотят сейчас вернуться на малую родину, и даже женщина – защитница блокадного Ленинграда. Ей сейчас 94 года. И 70 лет она ждала, обещанного государством жилья. И вот-вот должна была ее получить. Мы знаем, что создана рабочая группа при губернаторе. Знаем, что наш вопрос постоянно контролируется . Но тем не менее до сегодняшнего момента стройка с места не сдвинулась», - рассказала главе региона Анна Шишкина.

Прямая линия с губернатором области. О проблеме обманутых дольщиков - с 32-й минуты.

Олег Кувшинников пояснил, что реальных механизмов, которые на 100% гарантируют достройку домов, пока не существует. Но есть регионы, в том числе Вологодская область, которые приняли свои законы о поддержке прав обманутых дольщиков, которые, как считают эксперты, максимально эффективно позволяют решить вопросы в этой сфере.

- Сейчас порядка 80 компаний строят многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков, то есть договор долевого строительства, это боле 5500 тысяч договоров. У этих застройщиков 16 домов, 350 договоров, которые стоят в реестре обманутых дольщиков. «Стройиндустрии» там нет, потому что процедура банкротства по решению суда не запущена.

- Вообще «Стройиндустрия» - я еще год назад даже не слышал о такой компании, которая работает на этом рынке. Но в мае месяце, когда мы увидели, что растет задолженность по заработной плате перед работниками «Стройиндустрии», мы комиссионно туда выехали с департаментом строительства, - заявил губернатор

В ходе проверки было установлено, что нарушены также все сроки строительства, а деньги выводились и не использовались по назначению.

В конце лета компания подала заявление о банкротстве. Если суд признает компанию банкротом, то будет назначен конкурсный управляющий, который возьмет на себя выполнение обязательств обанкротившейся компании.

- Прежде всего, это погашение заработной платы, то есть реализация имущества. Как только будет погашена задолженность по зарплате, мы вместе с инвесторами (сейчас как раз осуществляется поиск этих инвесторов и круг уже определен) приступим к достройке этих домов после решения суда согласно дорожной карте, которую мы утвердим. Из трех домов будем строить два дома. В одном доме дольщиков нет. Эти дома будут строиться, начиная с марта-апреля 2018 года, - заявил Олег Кушинников.

Напомним, что в администрации Вологды создана рабочая группа и горячая линия для дольщиков (т. 72-13-71) – вологжан консультируют сотрудники департамента градостроительства.