Начальника департамента здравоохранения Вологодской области Игоря Маклакова обвинили в непрофессионализме

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о неполном служебном соответствии начальника департамента здравоохранения Игоря Маклакова. Поводом стало аварийное состояние больниц, в том числе отделения в областной инфекционной больнице, по поводу которого руководство департамента обращалось в правительство области еще несколько лет назад, но им сказали, что на ремонт в бюджете нет денег.

Накануне в ходе прямой линии губернатору показали видео из областной инфекционной больницы и горбольницы №1 Вологды: медики показывали обшарпанные и стены, говорили, как они своими силами утепляют окна, замазывают трещины. Врачи Вологодской ЦРБ на Набережной VI Армии рассказали, что их зданию уже больше 200 лет, оно находится в аварийном состоянии, надзорные органы постоянно выдают им штрафы за несоблюдение санитарных норм, но переезжать им некуда, а закрыться и не оказывать медпомощь они не могут.

- Больно на это смотреть, честно говоря. Я часто бываю в центральных районных больницах, в областных, в городских, но то, что я сейчас видел на экране, не лезет ни в какие ворота. По итогам этого сюжета я после эфира дам жесткие поручения по проведению текущего ремонта в Вологодской областной инфекционной больнице и Вологодской городской больнице №1. Что касается центральной районной больницы Вологодского района – зданию больше 200 лет, туда заходить-то опасно. Поэтому я даю поручение руководителю департамента здравоохранения по поиску вариантов переезда районной больницы Вологодского района в Вологду, в каменное здание, и даю на решение этого вопроса полгода. Через полгода мне надо представить варианты, с финансовой проработкой. А вообще, конечно, за то, что нет контроля за тем, в каких условиях содержатся работники и пациенты, работают врачи, я объявляю неполное служебное соответствие руководителю департамента, - заявил Олег Кувшинников.

Отметим, что проблема возникла не вчера - ремонт в вышеперечисленных больницах требуется уже давно. Например, о состоянии помещений в Вологодской областной инфекционной больнице пациенты пишут в интернете уже несколько лет. В частности, это видео было снято пациентами о публиковано в соцсети и БлогоVo в феврале 2017 года:

В 2011-2013 гг. в Вологодской областной инфекционной больнице на 13 млн. рублей была отремонтирована система отопления, электросети, вентиляция, боксы и помещения 2 и 3 этажа. Неотремонтированным осталось третье отделение инфекционной больницы. Еще в 2014 году Newsvo писал, что департамент здравоохранения давно просил включить этот ремонт в бюджет, однако денег не выделили, ссылаясь на отсутствие средств в бюджете.