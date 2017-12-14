Инвестор рассматривает возможность строительства целлюлозного завода в Великоустюгском, Шекснинском и Череповецком районах. По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, в данный момент идет оценка эффективности реализации проекта, в зависимости от минерально-сырьевой базы.

- На сегодняшний день площадка, которая расположена в Череповецком районе, это в 40 километрах от Череповца. Никакой экологической нагрузки этот завод, если он будет там когда-либо построен, нести не будет. Но я хочу сказать, что нам необходимо построить завод по глубокой переработке низкосортной древесины – лиственной древесины и так называемых балансов. Сейчас мы ее вывозим за пределы области практически ниже себестоимости, практически даром отдаем. Нам надо построить завод и здесь перерабатывать, создавать здесь высокотехнологичные рабочие места, создавать крупнейшие предприятия. Если это будет Череповецкий район, это будет благо для Вологодской области, для жителей Череповца и Череповецкого района, это новое окно возможностей, - сказал накануне во время прямой линии губернатор.

Олег Кувшинников также отметил, что будет поддерживать лично данный проект, если инвестор все-таки примет решение о строительстве.

«Никаких решений на сегодняшний день не принято», - резюмировал глава региона.