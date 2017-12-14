В Череповце автоворы ставили краденые запчасти на сломанные машины и продавали их втридорога

14.12.2017 [Происшествия]

В Череповце двое молодых людей покупали неисправные автомобили, ставили на них краденые запчасти и продавали по завышенной цене.

В дежурную часть полиции поступило несколько заявлений о краже запчастей и электроники из автомобилей. Воры забирали имущество из машин, оставленных ночью в Заягорбском районе города.

Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались 23-летний и 21-летний жители поселка Чебсара Шекснинского района. Совершив там несколько краж, они решили приехать в Череповец. В городе молодые люди покупали недорогие отечественные автомобили, требующие ремонта. Приятели меняли неисправные детали на краденые, а после этого транспортное средство выставляли на продажу по завышенной цене.

Так, в один из дней приятели купили по объявлению ВАЗ-2112 за 5000 рублей, отремонтировали его с использованием снятых с чужих машин запчастей и продали за 45 000 рублей.

- В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению трех краж с автомашин. Общая сумма ущерба составила порядка 30000 рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Проверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений.

Тэги: мошенники, кража, автомобили
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