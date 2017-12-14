Отделочные работы в школе на Северной в Вологде планируют начать в январе

14.12.2017 [Общество]
Отделочные работы в школе на Северной в Вологде планируют начать в январе

Вентиляционные установки доставят на стройплощадку школы на Северной до конца недели. С 15 декабря начнется монтаж вентиляционного оборудования в цокольном этаже здания.

Сейчас строители завершают сборку и прокладку коробов для вентиляции.

«Сейчас мы ждем поставку оборудования для теплового узла, который будет смонтирован в одном из отсеков цокольного этажа. Эту работу предстоит выполнить до новогодних праздников, так как уже к середине января планируем подать теплоснабжение на цокольный и первый этажи здания. Это позволит начать там отделочные работы», - рассказал директор МКУ «Градостроительный центр г. Вологды» Евгений Хорьков.

По данным городской админисрации, на стройке работают более 170 человек. В целом монтаж каркаса здания завершен на 55%.

Отставание от графика наблюдается в блоке, где расположены чаши бассейнов. Это обусловлено спецификой работы, поясняют в администрации города. Ведется поэтапная заливка бетона: основание чаши бассейна залито, строители «вяжут» арматуру для монолитных стен.

Строительные бригады работают вахтовым методом с 8 утра до 22 часов. Продолжатся работы и в новогодние праздники, график составят уже на этой неделе. Обсудят его и с жителями соседних многоэтажек: очередная встреча с ними состоится 14 декабря в Центре по работе с населением.

 

Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"

Тэги: школы, градостроительный центр
Фото пресс-службы администрации города
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