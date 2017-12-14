В Вологде открылся региональный гражданский форум Общественной палаты области

Областной гражданский форум «Общественные советы и НКО – основа развития гражданского общества» проходит сегодня в Вологде. В выставочном центре «Русский дом» собрались председатели 68 общественных советов, сформированных при органах местного самоуправления, органах исполнительной, законодательной власти и федеральных структурах. В форуме также принимают участие представители некоммерческих организаций, органов власти и бизнеса.

- Проведение таких мероприятий стало доброй традицией, и нынешний форум вновь собрал огромное количество деятельных, активных, энергичных людей, которые присутствуют сегодня в этом зале. Тема, выбранная сегодня для гражданского форума, очень актуальная – «Развитие некоммерческих организаций», и сегодня мы имеем возможность познакомиться с лучшими практиками деятельности общественных советов, обсудим проблемы, с которыми сталкиваются социально-ориентированные организации в своей деятельности. Граждане должны иметь возможность контроллировать работу органов власти через различные механизмы, включая некоммерческие организации, общественные советы, территориальные общественные самоуправления, добиваться учета своих интересов, - сказал, открывая форум, председатель законодательного собрания области Андрей Луценко.

По его мнению, особое внимание власти должны уделять расширению доступа НКО, работающих в социальной сфере, к государственному финансированию. Андрей Луценко отметил, что в последнее время объем грантовой поддержки таких организаций увеличивается, пользуется популярностью в Вологодской области проект «Народный бюджет».

- Этот форум мы проводим и будем проводить ежегодно, обсуждая вопросы гражданского общества. Сегодня уже стало очевидно всем, что гражданское общество окончательно проснулось, и поддержка гражданских инициатив – это задача, которую ставит перед нами президент Владимир Путин. Без активности наших людей невозможно изменить жизнь на территориях в лучшую сторону. Огромное количество некоммерческих организаций участвует в развитии территорий, в реализации социальных проектов, поддержке ветеранов, маломобильных групп населения. Спектр работы некоммерческого сектора огромен, - отметил губернатор Вологодской области Олеги Кувшинников.

На форуме организована работа специальных секций и дискуссионного клуба по приоритетным направлениям деятельности общественных советов и некоммерческих организаций. Модераторами секций выступят члены Общественной палаты Вологодской области и Общественной палаты Российской Федерации, представители правительства Вологодской области, депутаты законодательного собрания региона.