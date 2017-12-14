Комбинат «Вологодской ягоды» в Усть-Кубинском районе обещают достроить в 2018 году

Комбинат «Вологодской ягоды» в Усть-Кубинском районе достроит инвестор, перекупивший долговые обязательства. Об этом накануне во время прямой линии заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

- Все, что касается «Вологодской ягоды», обросло слухами, сплетнями, скандалами. Знаете, «Вологодская ягода» еще несколько лет назад – крупнейший переработчик дикорастущих ягод на территории РФ. Объем производства продукции – более 40 тысяч тонн. Продукция поставляется во все федеральные торговые сети. Еще в далеком 2008-2009 году компания приняла решение о дальнейшем развитии и увеличении объема производства до 80 тысяч тонн, и приняла решение строить два крупных комплекса – в Усть-Кубинском районе и в Красавино. В Красавино была предоставлена кредитная линия «Россельхозбанка» на 800 млн рублей, в Усть-Кубинском районе – кредитная линия «Сбербанка» на 1,5 млрд рублей. И до 2014 года здания строились, оборудование закупалось, - рассказал Олег Кувшинников.

Напомним, именно в Усть-Кубинском районе было зарегистрировано 21 мая 1991 года ООО «Вологодская ягода». В 2014 году компания перестала выплачивать деньги по указанным кредитным линиям, и обе стройки были заморожены. Сейчас, по словам губернатора, эти долговые обязательства перекуплены инвестором.

- Инвестор принял решение достроить комбинат по производству дикоросов в Усть-Кубинском районе и осенью 2018 года, по словам инвестора, мы ждем торжественного открытия. Ситуацию контролируем. Что касается Красавино, там строительство заморожено, инвестору не интересно развитие этой площадки, поэтому до 2019 года этот объект будет заморожен, - отметил глава региона.

Напомним, в 2015 году выяснилось, что «Вологодская ягода» незаконно получила из областного бюджета субсидию 250 млн рублей. Сейчас правоохранители расследуют несколько уголовных дел, связанных с получением этой субсидии.