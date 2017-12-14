Услуги технадзора можно заказать в Градостроительном центре Вологды

Услуги технадзора при строительстве зданий в Вологде можно заказать в Градостроительном центре.

«Технический надзор –это комплекс мероприятий, которые направлены на проверку соблюдения строительных норм при проведении строительно-ремонтных работ. Также технадзор следит за соответствием реально выполняемых работ указанным в проекте и за их качеством», - поясняют специалисты МКУ «Градостроительный центр г. Вологды».

Специалисты отметили, что термин «технический надзор» сейчас выходит из употребления благодаря поправкам, которые были внесены в Строительный Кодекс. Теперь понятие «технический надзор» заменяется на строительный контроль.

«Согласно Градостроительному кодексу, организации в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта должны проводить строительный контроль с целью проверки качества, соответствие проекту, регламентов технических работ», - говорят в Градостроительном центре.

Строительный контроль преследует несколько целей, в частности, обеспечение выполнения проекта без превышения сметной стоимости строительства, применения строительных материалов, указанных в проекте строительства, выполнения проекта строительства в заданные сроки и в заданном объеме, обеспечение высокого качества строительства.

Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"