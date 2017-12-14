Два человека погибли в столкновении ВАЗа и иномарки в Тотемском районе

14.12.2017 [Происшествия]

В Тотемском районе два человека погибли в результате столкновения ВАЗа и «Тойоты Лэнд Крузер». ДТП произошло накануне около семи часов вечера на 143 км автодороги Чекшино – Тотьма – Никольск.

По предварительной информации областного УМВД, 21-летний молодой человек за рулем ВАЗ – 2115 нарушил правила проезда перекрестков и не предоставил преимущество в движении «Тойоте Лэнд Крузер». В итоге произошло столкновение машин, после которого ВАЗ опрокинулся.

23-летний пассажир отечественного авто погиб на месте. Водитель и второй пассажир ВАЗа, 24-летняя девушка, были госпитализированы. От полученных травм пострадавшая девушка скончалась. У водителя диагностированы ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги: ДТП, гибель человека
Фото областного УМВД
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