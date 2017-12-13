Алексей Навальный опубликовал свою предвыборную программу

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте предвыборную программу.

Среди пунктов программы - снижение ипотечной ставки с 11% до 2%, увеличение в два раза расходов на здравоохранение и образование. Кроме того, он выступает за создание контрактной армии.

Средства на эти цели политик рассчитывает получить за счет борьбы с коррупцией, сокращения расходов на чиновников и субсидии госкорпорациям. Доходы в бюджет он планирует увеличить за счет повышения налогов в газовой отрасли и дивидендов от госкомпаний. Для борьбы с коррупцией Навальный хочет учредить специальную независимую структуру, не входящую в систему правоохранительных органов. В экономике он предлагает восстановить конкуренцию, снизить давление на бизнес и перераспределить налоговые поступления и бюджетные полномочия от центра к регионам, в политике - положить конец назначению управленцев в регионах "сверху".