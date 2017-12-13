Бюджет Вологодской области на 2018 год принят с профицитом в 800 млн рублей

13.12.2017 [Экономика]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области сегодня во втором чтении приняли бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.  За принятие главного финансового документа проголосовали 25 народных избранников, против – 7.

- В ЗСО поступило порядка 100 предложений и замечаний от депутатов, общественных организаций, профсоюзов, Контрольно-счетной палаты, прокуратуры. Все они стали предметом серьезного обсуждения на заседаниях комитетов, а часть из них легла в основу документа. Кроме того, состоялись нулевые чтения и публичные слушания по проекту документа. В результате обсуждений и доработки депутатским корпусом совместно с Правительством области  основные параметры бюджета выглядят так: доходы - 57,9 миллиардов рублей, расходы - 57, 1 миллиард, профицит – более 800 миллионов, - рассказал председатель Заксобрания Андрей Луценко.

По его словам, на здравоохранение в Вологодской области в 2018 году предполагается направить 10,4 миллиарда рублей, что на 19,1% больше, чем в  2017 году, на образование - 11,8 миллиардов, сельское хозяйство -  2,1 миллиард рублей.  В дорожном фонде региона - 5,6 миллиардов рублей.  В целом на социальную поддержку различных категорий жителей области направляется 11, 8 миллиардов рублей, а на исполнение «майских указов» президента - 11, 9 миллиардов рублей.

2/3 расходов бюджета направлено на решение вопросов социального характера.

Кроме того, как сообщалось ранее, будет проиндексирована стоимость льготного питания школьников на 40%. В 2 раза с 1 января увеличат и выплаты на проезд и одежду для детей из многодетных семей. До прожиточного минимума будут проиндексированы выплаты на детей-сирот, находящихся под опекой и попечительством. Более чем в 2 раза увеличены расходы областного бюджета на обеспечение жильём детей-сирот. Также принято решение о продлении до 2020 года предоставления выплат на третьего и последующих детей. Выплаты будут предоставлены почти семи тысячам детей на сумму свыше 800 миллионов рублей.

В следующем году область продолжит реализацию программ по строительству школ и спортивных сооружений:  в течение трёх лет планируется построить четыре школы: в Вологде, Череповце, Соколе и Кичменгско-Городецком районе. В 2018 году стартует строительство 14 спортивных объектов в 12 муниципальных образованиях области.

Андрей Луценко также обратил внимание, что к бюджету были приняты протокольные записи, к которым и Правительство области, и Законодательное собрание вернутся в ходе исполнения основного финансового документа. Депутаты настаивают на выделении дополнительных средств на поддержку сельского хозяйства и улучшение ситуации с питьевой водой в населенных пунктах Вологодской области, сообщает пресс-служба ЗСО.

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