«Формирование комфортной городской среды» охватит миллион жителей Вологодской области

В 2017 году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвовали шесть муниципалитетов области: Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол, Красавино и Сазоново.

В областной столице на его реализацию было выделено около 100 млн рублей. В каждый отремонтированный двор выезжали специалисты МКУ «Градостроительный центр города Вологды», чтобы проконтролировать ход работ.

- В настоящее время мы отчитались о выполнении всех работ. Средства были доведены до муниципальных образований и освоены в полном объеме. Мы рассчитываем, что в следующем году финансирование со стороны федерального бюджета будет увеличена, - отметил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, выступая на заседании Совета по стратегическим направлениям развития и проектной деятельности.

По словам Виталия Тушинова, в 2018 году порог вхождения муниципалитетов в программу будет составлять 20% софинансирования для крупных городов и 10% для других районов области. Заявки на участие в программе могут подавать населенные пункты численностью свыше 1000 жителей.

В следующем году программа должна охватить около миллиона человек.



Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"