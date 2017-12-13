«Формирование комфортной городской среды» охватит миллион жителей Вологодской области

13.12.2017 [Общество]
«Формирование комфортной городской среды» охватит миллион жителей Вологодской области

В 2017 году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвовали шесть муниципалитетов области: Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол, Красавино и Сазоново.

В областной столице на его реализацию было выделено около 100 млн рублей. В каждый отремонтированный двор выезжали специалисты МКУ «Градостроительный центр города Вологды», чтобы проконтролировать ход работ.

- В настоящее время мы отчитались о выполнении всех работ. Средства были доведены до муниципальных образований и освоены в полном объеме. Мы рассчитываем, что в следующем году финансирование со стороны федерального бюджета будет увеличена, - отметил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, выступая на заседании Совета по стратегическим направлениям развития и проектной деятельности.

По словам Виталия Тушинова, в 2018 году порог вхождения муниципалитетов в программу будет составлять 20% софинансирования для крупных городов и 10% для других районов области. Заявки на участие в программе могут подавать населенные пункты численностью свыше 1000 жителей.

В следующем году программа должна охватить около миллиона человек.
 

Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"

Тэги: благоустройство, градостроительный центр
Фото: newsvo.ru
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом
Следствие не смогло доказать причастность Анны Беляевской к хищению 96,7 млн из бюджета
Московский художник сжег заброшенную деревню Березово в Кирилловском районе ради фотографий
Экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова приговорили к 10 годам колонии за взятки
Арбитражный суд Вологодской области признал АО «ПАТП-1» банкротом
В Грязовецком районе пожарные из-за отсутствия дорог 7 километров шли пешком до горящего дома
Сокольский предприниматель, давший взятки за вырубку леса Михаилу Романову, освобожден от ответственности
В ВИПЭ ФСИН раскрыт еще один факт получения взятки
В Сокольском районе при выезде на встречку погиб водитель «Киа Рио»
В Вологодском районе столкнулись три автомобиля
12.12.2017 [Общество]

В Вологде обнародуют тайные записки первого председателя КГБ

2115
1
12.12.2017 [Обзор Прессы]

Вредная мамаша против волчанки

1680
0
12.12.2017 [Новости компаний]

АО КБ «Северный Кредит»: итоги уходящего года и перспективы на будущее

1258
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Алексей Навальный опубликовал свою предвыборную программу
Бюджет Вологодской области на 2018 год принят с профицитом в 800 млн рублей
«Формирование комфортной городской среды» охватит миллион жителей Вологодской области
Хоккейный "Алмаз" из Череповца разгромил "Амурских тигров"
Депутат Вологодской гордумы Михаил Ноздрачев возглавил штаб Ксении Собчак в Вологде
Сотрудники Дарвинского заповедника спасли провалившегося под лед лосёнка
В Молочном изменятся правила проезда перекрестка улиц Мира и Парковой
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

4860
0
13.12.2017 [БлогоVO]

Озеленение территории посредством строительства

818
0
13.12.2017 [Обзор Прессы]

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за «Открытой России»

191
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика