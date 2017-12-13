Хоккейный "Алмаз" из Череповца разгромил "Амурских тигров"

Череповецкий «Алмаз» разгромил «Амурских Тигров» в матче Регулярного чемпионата МХЛ.



Команда из города металлургов забросила по три шайбы в первом и во втором периодах, а потом четыре - в третьем. При этом хоккеисты "Алмаза" пропустили в свои ворота только одну шайбу в самой концовке матча, когда на табло горели цифры 10:0.



Стоит отметить игру Никиты Колесникова, который оформил хет-трик в этом матче, а так же Артура Шайхутдинова и Вадима Кудако, которые забросили по две шайбы. Это самая крупная победа «Алмаза» в этом сезоне, сегодня команды проведут повторный матч между собой.