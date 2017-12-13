Хоккейный "Алмаз" из Череповца разгромил "Амурских тигров"

13.12.2017 [Спорт]

Череповецкий «Алмаз» разгромил «Амурских Тигров» в матче Регулярного чемпионата МХЛ.

Команда из города металлургов забросила по три шайбы в первом и во втором периодах, а потом четыре - в третьем. При этом хоккеисты "Алмаза" пропустили в свои ворота  только одну шайбу в самой концовке матча, когда на табло горели цифры 10:0.

Стоит отметить игру Никиты Колесникова, который оформил хет-трик в этом матче, а так же Артура Шайхутдинова и Вадима Кудако, которые забросили по две шайбы. Это самая крупная победа «Алмаза» в этом сезоне, сегодня команды проведут повторный матч между собой.

Тэги: хоккей
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