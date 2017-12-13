Депутат Вологодской гордумы Михаил Ноздрачев возглавил штаб Ксении Собчак в Вологде

Руководителем предвыборного штаба кандидата "Против всех" Ксении Собчак в Вологде стал депутат Вологодской городской думы Михаил Ноздрачев.

- Причины любых изменений - результаты работы слаженной и профессиональной команды. В Ксении Собчак, я вижу человека, готового создать профессиональную команду единомышленников, которая станет мощьнейшим катализатором давно назревших перемен, - комментуирет свой выбор Михаил Ноздрачев.

Главная задача вологодского штаба Ксении Собчак - сбор 2500 подписей, а также ведение агитации. Желающие присоединиться к команде кандидата "Против всех" в качестве волонтеров или все, кто планирует оставить свою подпись в поддержку Ксении Собчак, могут зарегистрироваться на сайте или связаться с руководителем вологодского штаба Михаилом Ноздрачевым в Фейсбуке.

Всего представительства Ксении Собчак будут открыты в 50 городах.