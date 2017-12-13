Сотрудники Дарвинского заповедника спасли провалившегося под лед лосёнка

Сотрудники Дарвинского заповедника в Череповецком районе спасли лосёнка.

Инцидент произошёл 7 декабря на территории Рыбинского водохранилища в районе урочища Морозиха на стыке Ярославской и Вологодской областей. Сотрудники заповедника устанавливали предупредительные знаки на границе заповедника и заметили, что лосиха с лосёнком провалились под лёд.

- Лосихе удалось выбраться самостоятельно, а лосенку не хватало сил вылезти из полыньи на лед. Сотрудники отдела охраны не задумываясь бросились на помощь к утопающему животному и благодаря слаженным действиям группы лосенка удалось спасти. После того как госинспектора вытерли маленького лося, он воссоединился со своей мамой. На следующий день сотрудники охраны проведали лосиху с лосенком, малыш был активен, подвижен и при виде инспекторов дал стрекача,- сообщается в группе заповедника ВКонтакте.