В Молочном изменятся правила проезда перекрестка улиц Мира и Парковой. Одну из дорог сделают главной. Такое решение приняли городские власти, чтобы обеспечить безопасность движения общественного транспорта, маршрут которого проходит по этим улицам. Обозначить главную дорогу соответствующими дорожными знаками предстоит специалистам предприятия «Дорремстрой».

- Установка дорожных знаков согласована, подготовлена соответствующая документация. Дорожные знаки установят на перекрестке до 29 декабря текущего года в рамках муниципального задания, – пояснил главный специалист отдела транспорта департамента городского хозяйства Сергей Мартынов.

Перекресток оборудуют дорожными знаками «Главная дорога», «Уступите дорогу» и «Направление главной дороги».

МБУ "Дорремстрой" было создано в ноябре 2011 года. Основные направления работы - содержание и ремонт дорожных знаков, содержание, модернизация и ремонт светофорных объектов, содержание системы видеофиксации "Безопасный город", нанесение дорожной разметки. Кроме того, муниципальное предприятие контролирует отлов и содержание безнадзорных животных и организует освещение улиц (следит за работой подрядчиков по данным направлениям).