В Усть-Кубинском районе будут судить мужчину и его сына, которые вместе надругались над женщиной

13.12.2017 [Происшествия]

В Усть-Кубинском районе будут судить мужчину и его сына, которые вместе надругались над женщиной. Их задержали благодаря неравнодушию проезжавшего мимо мужчины.

Следствие установило, что 34-летний мужчина и его 17-летний сын поздним вечером осенью разъезжали в Усть-Кубинском районе на машине пьяные и увидели женщину, идущую по дороге.

Они затащили потерпевшую в автомашину и отвезли в безлюдное место, угрожая расправой. Однако пострадавшей удалось вырваться и вылезти из машины. Убегающую от мужчин женщину увидел пассажир из проезжающего мимо автомобиля и позвонил в полицию. Благодаря тому, что он не проехал мимо, женщине удалось спастись, а преступников задержали

- От прибывших полицейских нападавшие попытались скрыться, но вскоре были задержаны. Обвиняемые при задержании оказали активное сопротивление, пытались помочь друг другу освободиться, нанося полицейским удары и причинив ушибы,- сообщается на сайте регионального СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по статье "Иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством" и "Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти".

Угоовыне дела переданы в суд.

Тэги: насилие, пьянство
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