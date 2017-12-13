13 молодых семей в Вологде получат субсидию на приобретение жилья в 2018 году

13.12.2017 [Общество]
13 молодых семей в Вологде получат субсидию на приобретение жилья в 2018 году

4,4 млн рублей будет направлено из бюджета Вологды на поддержку молодых семей в 2018 году. Это городское софинансирование для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», которая является частью федеральной целевой программы «Жилище».

С учетом средств из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет направлено более 14 млн рублей. Это поможет получить новое жилье 13 молодым семьям Вологды, заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.
По официальной информации, в очереди на субсидию стоит 170 вологодских семей, из них 15 являются многодетными.

Программа «Жилище» работает с 2006 года, однако Вологда не участвовала в ней последние 4 года. Не были заложены деньги на субсидии для молодых семей и в бюджете на 2018 год, но на депутатских слушаниях мэр Вологды Сергей Воропанов предложил внести поправки в главный финансовый документ.
Программа предусматривает предоставление социальных выплат, которые можно направить на оплату стоимости договора купли-продажи жилого помещения, первоначального взноса при получении ипотечного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам. Сумма субсидии составляет 35 процентов от стоимости жилья.

Кроме того, многодетные семьи могут получить участок под строительство дома. Как ранее сообщал департамент градостроительства администрации Вологды, сейчас в городе выделяют участки в районе Старого шоссе и улицы Щеглинской.

 

Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"

Тэги: жилье, градостроительный центр
Фото: pixabay.com
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