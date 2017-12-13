Госдолг Вологодской области сократят до 49% собственных доходов к 1 января 2018 года

13.12.2017 [Экономика]

Доходы бюджета Вологодской области на 2017 год увеличены на  3 миллиарда рублей, и теперь составляют 58 миллиардов 138,9 миллионов. Расходы увеличиваются на 137 миллионов, а профицит на 2,9 миллиарда рублей, соответствующие поправки в главный финансовый документ региона приняли сегодня депутаты ЗСО.

Рост доходов произошел благодаря дополнительным поступлениям по налогу на прибыль от компаний «Северсталь» (1 млрд. 57,2 млн. руб.), «Газпром» (200 млн. рублей), а также от других налогоплательщиков (617,3 млн. рублей). Кроме того, доходы увеличились благодаря акцизам на алкогольную продукцию и нефтепродукты, а также ряду других налогов. Плюс в областной бюджет поступило 210 миллионов рублей безвозмездных поступлений.

- Средства перераспределили следующим образом: мы постарались ликвидировать кредиторскую задолженность, которая накопилась, неоплаченные исполнительные листы, и так далее. Основная сумма средств направлена на профицит, профицит мы увеличили до 5 млрд, чтобы снизить госдолг. И если мы планировали к концу следующего года выйти на 51,7%, то сейчас мы планируем к 1 января 2018 года выйти на безопасный уровень 49% от собственных доходов. Это позволит нам в дальнейшем планировать на профицит сравнительно небольшие суммы и постепенно снижать до необходимого минимума государственный долг, - отметил заместитель председателя регионального Законодательного собрания Андрей Подволоцкий.

Тэги: госдолг
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом
Следствие не смогло доказать причастность Анны Беляевской к хищению 96,7 млн из бюджета
Московский художник сжег заброшенную деревню Березово в Кирилловском районе ради фотографий
Экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова приговорили к 10 годам колонии за взятки
Арбитражный суд Вологодской области признал АО «ПАТП-1» банкротом
В Грязовецком районе пожарные из-за отсутствия дорог 7 километров шли пешком до горящего дома
Сокольский предприниматель, давший взятки за вырубку леса Михаилу Романову, освобожден от ответственности
В ВИПЭ ФСИН раскрыт еще один факт получения взятки
В Сокольском районе при выезде на встречку погиб водитель «Киа Рио»
Новое кладбище для Вологды планируют построить в Вологодском районе
12.12.2017 [Общество]

В Вологде обнародуют тайные записки первого председателя КГБ

1767
1
12.12.2017 [Обзор Прессы]

Вредная мамаша против волчанки

1466
0
12.12.2017 [Новости компаний]

АО КБ «Северный Кредит»: итоги уходящего года и перспективы на будущее

1102
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутат Вологодской гордумы Михаил Ноздрачев возглавил штаб Ксении Собчак в Вологде
Сотрудники Дарвинского заповедника спасли провалившегося под лед лосёнка
В Молочном изменятся правила проезда перекрестка улиц Мира и Парковой
В Усть-Кубинском районе будут судить мужчину и его сына, которые вместе надругались над женщиной
13 молодых семей в Вологде получат субсидию на приобретение жилья в 2018 году
Госдолг Вологодской области сократят до 49% собственных доходов к 1 января 2018 года
Власти Вологды и Череповца будут проверять качество работы управляющих компаний
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

4789
0
13.12.2017 [БлогоVO]

Озеленение территории посредством строительства

417
0
13.12.2017 [Обзор Прессы]

В Суздале две церкви подрались из-за мощей

181
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика