Госдолг Вологодской области сократят до 49% собственных доходов к 1 января 2018 года
Доходы бюджета Вологодской области на 2017 год увеличены на 3 миллиарда рублей, и теперь составляют 58 миллиардов 138,9 миллионов. Расходы увеличиваются на 137 миллионов, а профицит на 2,9 миллиарда рублей, соответствующие поправки в главный финансовый документ региона приняли сегодня депутаты ЗСО.
Рост доходов произошел благодаря дополнительным поступлениям по налогу на прибыль от компаний «Северсталь» (1 млрд. 57,2 млн. руб.), «Газпром» (200 млн. рублей), а также от других налогоплательщиков (617,3 млн. рублей). Кроме того, доходы увеличились благодаря акцизам на алкогольную продукцию и нефтепродукты, а также ряду других налогов. Плюс в областной бюджет поступило 210 миллионов рублей безвозмездных поступлений.
- Средства перераспределили следующим образом: мы постарались ликвидировать кредиторскую задолженность, которая накопилась, неоплаченные исполнительные листы, и так далее. Основная сумма средств направлена на профицит, профицит мы увеличили до 5 млрд, чтобы снизить госдолг. И если мы планировали к концу следующего года выйти на 51,7%, то сейчас мы планируем к 1 января 2018 года выйти на безопасный уровень 49% от собственных доходов. Это позволит нам в дальнейшем планировать на профицит сравнительно небольшие суммы и постепенно снижать до необходимого минимума государственный долг, - отметил заместитель председателя регионального Законодательного собрания Андрей Подволоцкий.