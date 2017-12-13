Госдолг Вологодской области сократят до 49% собственных доходов к 1 января 2018 года

Доходы бюджета Вологодской области на 2017 год увеличены на 3 миллиарда рублей, и теперь составляют 58 миллиардов 138,9 миллионов. Расходы увеличиваются на 137 миллионов, а профицит на 2,9 миллиарда рублей, соответствующие поправки в главный финансовый документ региона приняли сегодня депутаты ЗСО.

Рост доходов произошел благодаря дополнительным поступлениям по налогу на прибыль от компаний «Северсталь» (1 млрд. 57,2 млн. руб.), «Газпром» (200 млн. рублей), а также от других налогоплательщиков (617,3 млн. рублей). Кроме того, доходы увеличились благодаря акцизам на алкогольную продукцию и нефтепродукты, а также ряду других налогов. Плюс в областной бюджет поступило 210 миллионов рублей безвозмездных поступлений.