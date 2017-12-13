Власти Вологды и Череповца будут проверять качество работы управляющих компаний

Вологда и Череповец с 2018 года будут самостоятельно осуществлять полномочия по лицензионному контролю управляющих компаний. Соответствующий закон приняли сегодня депутаты Законодательного собрания области.

- Раньше люди, сталкиваясь с тем, что управляющая компания некачественно оказывала какой-то вид услуг, обращались в государственную жилищную инспекцию области, а ГЖИ, если дело было, предположим в Череповце, выезжала из Вологды туда, чтобы провести проверку. Теперь это будут специалисты, непосредственно работающие в городах, которые быстрее смогут проверить качество оказанных услуг и ту жалобу, которая поступила, - рассказал заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Заварин.

С января городские власти будут проводить проверки качества предоставляемых коммунальных услуг, а также услуг, оказываемым по договорам, заключенным между УК и собственниками.