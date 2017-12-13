Градостроительные полномочия в Вологодской области передадут от муниципалитетов областным властям

В Вологодской области с 1 января 2018 года передадут полномочия по утверждению и подготовке генпланов, а также утверждению правил землепользования и застройки, с муниципального уровня на областной. Этими вопросами теперь будет заниматься специально созданный «Региональный проектно-градостроительный центр».

- На сегодняшний день 46 муниципалитетов не имеют генпланы, соответственно, в муниципалитетах они не имеют права никаких действий производить с землей. В адрес депутатов неоднократно поступали обращения от граждан с просьбой оказать содействие в данном вопросе, и вот сегодня это решение есть, полномочия переданы. Отмечу, что на выполнение этих функций необходимо 80 млн рублей. Это, получается, практически по 2 млн на каждый муниципалитет, и этих средств в муниципалитетах не было. Теперь решением данного вопроса будет заниматься «Региональный проектно-градостроительный центр», - рассказал журналистам председатель комитета по экономической политике и собственности ЗСО Денис Долженко.

Кроме того, как отметил депутат, «Региональный проектно-градостроительный центр» также займется приведением существующих в муниципалитетах правил землепользования и застройки в соответствие федеральному законодательству.

При этом полномочия по организации, проведению публичных слушаний по проектам генеральных планов и проектам правил землепользования и застройки сохраняются за органами местного самоуправления.

Напомним, об этом законопроекте Newsvo подробно писал летом 2016 года. Аргументируя принятие этого закона, областные чиновники говорили, что в администрации города много нарушений в этой сфере, а городские чиновники, в свою очередь, ссылались на то, что градостроительство - это одна из сфер городского хозяйства, поэтому передача полномочий повлечет разрыв связей с другими сферами – со строительством дорог, с благоустройством и озеленением.