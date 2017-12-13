В Вологде оформили правила размещения рекламы и вывесок для 321 дома

13.12.2017 [Общество]
В Вологде оформили правила размещения рекламы и вывесок для 321 дома

Закон об обязательном паспорте фасада для каждого здания в Вологде был принят еще в 2016 году. Однако, по словам мэра города Вологды Сергея Воропанова, количество рекламных вывесок на зданиях в областной столице меньше не становится. Особенно эта проблема заметна на улице Ленинградской и в центре города.

В законе строго прописано, в каком месте, какого размера и цвета может быть реклама на конкретном доме. При этом закон касается не только рекламных конструкций, но и информационных вывесок, которые сообщают, какие организации работают в здании. Между тем, в Вологде этот закон постоянно нарушается.

«В федеральном законодательстве прописано, что такое «реклама» и что такое «вывеска». А вот «информационная конструкция» не была четко определена, — поясняют в департаменте градостроительства. — В 2016 году Вологодская городская дума внесла это определение в правила благоустройства города. Таким образом, теперь четко определено, какими могут быть информационные конструкции, их размеры, где они могут располагаться. Также поясняется, что они не должны закрывать архитектурные детали, оконные проемы и элементы декора».

«Это открытый документ. Если у собственника объекта или пользователя есть какие-то свои намерения или свое видение размещения конструкций, он может обратиться в муниципалитет с паспортом фасада, чтобы мы согласовали цветовое решение, в том числе и допустимое место, и габариты размещения этих информационных вывесок», — рассказал заместитель начальника департамента градостроительства по вопросам архитектуры Александр Борисовский.

По информации Департамента градостроительства и архитектуры, на сегодняшний день утвержден 321 паспорт фасада. Информацию о них можно найти на сайте аминистрации города.

 

Материал опубликован в рамках договора с МКУ "Градостроительный центр города Вологды"

Тэги: наружная реклама, градостроительный центр
Фото: newsvo.ru
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