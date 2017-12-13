Финансирование программы медицинских госгарантий в Вологодской области в 2017 году увеличили на 12,9 млн рублей

Расходную часть программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на территории Вологодской области в 2017 году увеличили на 12, 9 млн рублей. Соответствующие поправки приняли сегодня депутаты Законодательного собрания. Деньги будут потрачены до конца года.

- Прежде всего, эти деньги пойдут на исполнение государственного заказа медицинскими учреждениями, что позволит несколько увеличить норматив на одного лечащегося, как в стационарных условиях, так и в амбулаторных. Кроме этого, деньги пойдут на выполнение программы «Земский доктор», поскольку у нас пришло больше граждан, желающих работать врачами в сельской местности, чем первоначально было предусмотрено. Оплата состоится в полном объеме, - рассказала депутат ЗСО Людмила Ячеистова.

Она также отметила, что с 2018 года в Вологодской области, как и во многих других регионах, депутаты регионального парламента больше не будут утверждать программу – эти полномочия переданы правительству области.