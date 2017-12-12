Вологодские фирмы могут заказывать проверку смет в градостроительном центре

12.12.2017 [Общество]
Вологодские фирмы могут заказывать проверку смет в градостроительном центре

Чтобы избежать мошенничества в финансовых сметах, вологодские фирмы могут заказать их проверку в МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Там занимаются составлением и проверкой смет на платной основе. В основном проверка смет требуется крупным юридическим лицам.

«Наш центр существует с 2006 года. Все сметы, которые составляются в муниципальных учреждениях, попадают к нам и проходят проверку. Это необходимо для того, чтобы бюджетные деньги тратились разумно и строго по назначению», - поясняют в Градостроительном центре.

Разобраться в смете человеку, который не является специалистом, достаточно проблематично. Например, строительная смета - это объемный документ, малопонятный человеку, который по роду деятельности не сталкивается с вопросами строительства или ремонта. Недобросовестные подрядчики могут завысить в смете стоимость материалов, использовать махинации с применением норм и расценок. Разобраться в этих нюансах могут в большинстве случаев только специалисты.

 

Тэги: финансы, градостроительный центр
Фото: vsekursi.ru
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