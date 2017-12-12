Вологжанам, не сумевшим вовремя заплатить налоги на имущество, могут дать отсрочку

В Вологодской области разработали законопроект, согласно которому срок начисления пени по имущественным налогам граждан переносится на 1 июля 2018 года. Речь идет об уплате налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов, который введен в области с 1 января 2016 года.

Впервые платить такой налог жители области должны в нынешнем году, однако не все вологжане смогли сделать это вовремя. Часть жителей региона вообще не получили уведомлений от налоговой, при этом им сказали, что придется заплатить пени за просрочку оплаты.

- Налоговые уведомления поступили намного позже, чем в предыдущие годы. Если срок уплаты налога установлен 1 декабря, то еще в октябре и ноябре не все жители области получили налоговые уведомления. Мы провели совещание с Почтой России и налоговой службой. Мы обращались к почте России, чтобы они дополнительно высылали налоговые уведомления гражданам», - рассказала заместитель губернатора области, начальник областного департамента финансов Валентина Артамонова. - 27 ноября принят Федеральный закон, который предоставляет право субъектам России перенести срок уплаты пеней за несвоевременную уплату налогов на 1 июля 2018 года. В соответствии с поручением губернатора области мы подготовили такой законопроект. Он предоставит право налоговым органам не начислять пени жителям области до 1 июля 2018 года.

Валентина Артамонова отметила, что перенос срока даст жителям области время разобраться в налоговых квитанциях и уточнить предъявляемую сумму в налоговых органах. Рассмотреть законопроект планируют на сессии областного заксобрания, которая состоится 27 декабря 2017 года.