В Вологде обнародуют тайные записки первого председателя КГБ

12.12.2017 [Общество]

14 декабря в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина пройдёт встреча «Иван Александрович Серов. «Записки из чемодана». Она проводится в рамках проекта «Вологодское собрание» и приурочена к 100-летию образования органов государственной безопасности Российской Федерации.

Участники встречи вспомнят нашего земляка, уроженца Кадниковского уезда, первого председателя КГБ, генерала Ивана Серова и впервые познакомятся с тайными записями генерала, найденными после его смерти.

- Книга «Записки из чемодана» - это тайные дневники генерала, найденные спустя 25 лет после его смерти. Эти записи он начал делать еще до войны; выйдя в отставку, скрупулезно их дополнял и перерабатывал. Архив Ивана Серова огромен – это рукописные и печатные дневниковые записи, документы, приказы, доклады, рапорты, заявления в различные инстанции. Сам факт того, что два чемодана с этими рукописями были обнаружены внучкой генерала, Верой Серовой, совершенно неожиданно в гаражном тайнике, тоже стал причиной для мифотворчества: после того, как Александр Хинштейн издал эту книгу, многие посчитали рукописи мистификацией, - рассказывают организаторы.

Встреча «Иван Александрович Серов. «Записки из чемодана» пройдёт в зале №12 по адресу ул. М. Ульяновой, 1.

Начало в 16:00. Вход свободный

Тэги: история
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