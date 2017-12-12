В Вологде до весны запретят парковаться на улицах Ветошкина и Яшина

Временные знаки, запрещающие стоянку транспорта на улицах Ветошкина и Яшина, установят в Вологде. В городской администрации говорят, что это необходимо для расчистки этих дорог от снега и его беспрепятственного вывоза.

На четной стороне улицы Яшина, на отрезке от Чехова до Козленской, стоянка транспорта будет запрещена по четным числам месяца. На противоположной стороне водители не смогут оставлять транспорт по нечетным числам.

На улице Ветошкина нельзя будет парковать машины по выходным и праздничным дням. На участке дороги от улицы Яшина до улицы Левичева появятся дорожные знаки «Остановка запрещена», «Субботние, воскресные и праздничные дни».

- Из-за того, что парковочных мест во дворах старой застройки немного, вологжане оставляют автомобили на проезжих частях улиц Яшина и Ветошкина. Эти машины создают неудобства для снегоуборочной техники. С установкой знаков у специалистов появится возможность производить более качественную уборку данных улиц, - пояснила заместитель начальника департамента городского хозяйства Светлана Тимофеева.

Кроме того, на обеих улицах размещены таблички «Работает эвакуатор». Если водитель нарушит правила парковки, его автомобиль может быть отправлен на автостоянку.

Знаки закупят и установят на следующей неделе.