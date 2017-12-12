В Вологде до весны запретят парковаться на улицах Ветошкина и Яшина

12.12.2017 [Общество]

Временные знаки, запрещающие стоянку транспорта на улицах Ветошкина и Яшина, установят в Вологде. В городской администрации говорят, что это необходимо для  расчистки этих дорог от снега и его беспрепятственного вывоза.

На четной стороне улицы Яшина, на отрезке от Чехова до Козленской, стоянка транспорта будет запрещена по четным числам месяца. На противоположной стороне водители не смогут оставлять транспорт по нечетным числам.

На улице Ветошкина нельзя будет парковать машины по выходным и праздничным дням. На участке дороги от улицы Яшина до улицы Левичева появятся дорожные знаки «Остановка запрещена», «Субботние, воскресные и праздничные дни».

- Из-за того, что парковочных мест во дворах старой застройки немного, вологжане оставляют автомобили на проезжих частях улиц Яшина и Ветошкина. Эти машины создают неудобства для снегоуборочной техники. С установкой знаков у специалистов появится возможность производить более качественную уборку данных улиц, - пояснила заместитель начальника департамента городского хозяйства Светлана Тимофеева.

Кроме того, на обеих улицах размещены таблички «Работает эвакуатор». Если водитель нарушит правила парковки, его автомобиль может быть отправлен на автостоянку.

Знаки закупят и установят на следующей неделе.

Тэги: парковка
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом
Следствие не смогло доказать причастность Анны Беляевской к хищению 96,7 млн из бюджета
Московский художник сжег заброшенную деревню Березово в Кирилловском районе ради фотографий
Экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова приговорили к 10 годам колонии за взятки
Арбитражный суд Вологодской области признал АО «ПАТП-1» банкротом
В Грязовецком районе пожарные из-за отсутствия дорог 7 километров шли пешком до горящего дома
Николая Гуслинского выпустили из следственного изолятора под домашний арест
Сокольский предприниматель, давший взятки за вырубку леса Михаилу Романову, освобожден от ответственности
В ВИПЭ ФСИН раскрыт еще один факт получения взятки
В Сокольском районе при выезде на встречку погиб водитель «Киа Рио»
12.12.2017 [Общество]

Замначальника ВИПЭ ФСИН приговорили к 5 годам колонии строгого режима за взятки

1549
2
12.12.2017 [Общество]

Власти Вологды планируют получить в областном правительстве кредит в 200 млн рублей

697
0
12.12.2017 [Общество]

Полиция проводит проверку по факту поджога заброшенной деревни Березово в Кирилловском районе

722
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские фирмы могут заказывать проверку смет в градостроительном центре
Вологжанам, не сумевшим вовремя заплатить налоги на имущество, могут дать отсрочку
В Вологде обнародуют тайные записки первого председателя КГБ
В Вологде до весны запретят парковаться на улицах Ветошкина и Яшина
В Вологодской области на выплаты за третьего ребенка в 2018 году направят дополнительно 300 млн рублей
70% заготовляемой в Вологодской области древесины перерабатывается на территории региона
В следственный изолятор Вологды пытались передать мобильники в гречневой каше
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

4559
0
12.12.2017 [БлогоVO]

Происшествiа

293
0
12.12.2017 [Обзор Прессы]

Письма из провинции. Тотьма

283
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика