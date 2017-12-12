В Вологодской области на выплаты за третьего ребенка в 2018 году направят дополнительно 300 млн рублей

Почти 300 миллионов рублей будет дополнительно направлено на выплаты за третьего ребенка в следующем году, сообщает пресс-служба Законодательного собрания. Сегодня на заседании фракции парламентского большинства депутаты приняли решение поддержать проект закона об областном бюджете на 2018 год с поправками, которые предложил глава региона.

- Речь идет о дополнительных 942,5 миллионах рублей, поступивших из федерального бюджета. Эти средства распределены по отдельным направлениям. Так, 619 миллионов рублей будет направлено на финансирование сферы здравоохранения. Из них более 580 миллионов пойдут на сокращение дефицита госпрограммы бесплатного оказания медицинской помощи населению. В результате на начало года он составит всего 170 миллионов рублей. При этом следующими поправками дефицит и вовсе будет ликвидирован. Кроме того, почти 300 миллионов рублей планируется выделить на ежемесячную денежную выплату, которая назначается в случае рождения третьего и последующих детей, - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Кроме того, дополнительные 5 млн рублей направляются на компенсацию взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, 4,4 млн планируется выделить на оснащение оборудованием детских и кукольных театров, 2,5 млн пойдут на реконструкцию городских парков.

Предполагается также, что в 2018 году к закону о бюджете будет принято две протокольные записи. В этот раз депутаты настаивают на выделении дополнительных средств в процессе исполнения бюджета на поддержку сельского хозяйства и улучшение ситуации с питьевой водой в населенных пунктах Вологодской области.