70% заготовляемой в Вологодской области древесины перерабатывается на территории региона

12.12.2017 [Экономика]

Около 70% заготовленной в Вологодской области древесины перерабатывается на территории региона.  Об этом сегодня, выступая на всероссийском форуме лесопромышленного комплекса «ЛПК 360°», заявил глава региона Олег Кувшинников.

- Буквально 20 лет назад в нашем регионе ежегодно заготавливалось всего 4 миллиона кубометров древесины, а в прошлом 2016 году почти в четыре раза больше – 15,6 миллиона кубометров. За этот же период уровень глубокой переработки вырос с 35% до 70%. Сегодня мы поставляем свою  продукцию в 50 стран мира и стали одним из крупнейших российских экспортеров лесопромышленной продукции, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Говоря о дальнейших перспективах развития ЛПК, губернатор в первую очередь выделил задачу по 100% переработке древесины на территории региона в течение ближайшего десятилетия. Кроме того, по его мнению, в области возможно создать крупнейший в стране кластер деревянного домостроения. По словам Олега Кувшинникова, уже сейчас в регионе модернизируются ведущие фанерные производства, начато строительство двух новых фанерных заводов. На стадии проектирования еще два комбината. В 2018 году в Череповце будет запущен завод по производству фибролитовых плит, старт строительству которого дан в этом году. На Сокольском ДОКе будет запущено производство СЛТ-панелей для деревянного одноэтажного и многоэтажного строительства.

Еще одно направление – переработка лиственной и низкосортной древесины. Сейчас так называемое балансовое сырье перерабатывается лишь в объеме 100 тысяч кубометров в год, хотя именно здесь заложен колоссальный потенциал для наращивания мощностей ЛПК. Для решения данной проблемы правительство Вологодской области совместно с потенциальным инвестором прорабатывает вопрос строительства современного целлюлозного завода, который использует низкосортную древесину в качестве сырья, сообщает пресс-служба губернатора.

Тэги: лес, древесина, производство
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