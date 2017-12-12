В следственный изолятор Вологды пытались передать мобильники в гречневой каше

12.12.2017 [Происшествия]
На днях в вологодский следственный изолятор № 2 из Санкт-Петербурга пришла посылка с гречневой кашей, в которой обнаружили сотовые телефоны. Каша была в фабричных консервных банках, но сотрдуникам УФСИН поступила оперативная информация, что там может быть не только каша. Вскрыв банки, оператиники-  обнаружили в них четыре мобильных телефона и зарядные устройства к ним.
 
Оказалось, что банки были вскрыты и закатаны заново.
- Получатель посылки был возмущен: его «подставили», запретная передача предназначалась вовсе не ему, а другому осужденному. Тот, якобы, исчерпал свой лимит посылок и попросил сокамерника об одолжении отправить передачу на его имя. Невинный ни сном ни духом не подозревал, что ему подложат «троянского коня», - сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.
 
Инициатор махинации не стал отпираться и пояснил что, находясь на лечении в межобластной больнице № 10,  позвонил своему знакомому в Санкт-Петербург с таксофона «Зонателеком» и договорился с ним о передаче запрещенных предметов в посылке по возвращении в следственный изолятор № 2.
 
По факту происшествия проводится проверка.
 
 
Тэги: УФСИН, курьезы, колонии
Фото пресс-службы УФСИН по Вологодской области
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