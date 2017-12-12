В следственный изолятор Вологды пытались передать мобильники в гречневой каше

На днях в вологодский следственный изолятор № 2 из Санкт-Петербурга пришла посылка с гречневой кашей, в которой обнаружили сотовые телефоны. Каша была в фабричных консервных банках, но сотрдуникам УФСИН поступила оперативная информация, что там может быть не только каша. Вскрыв банки, оператиники- обнаружили в них четыре мобильных телефона и зарядные устройства к ним.

Оказалось, что банки были вскрыты и закатаны заново.

- Получатель посылки был возмущен: его «подставили», запретная передача предназначалась вовсе не ему, а другому осужденному. Тот, якобы, исчерпал свой лимит посылок и попросил сокамерника об одолжении отправить передачу на его имя. Невинный ни сном ни духом не подозревал, что ему подложат «троянского коня», - сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Инициатор махинации не стал отпираться и пояснил что, находясь на лечении в межобластной больнице № 10, позвонил своему знакомому в Санкт-Петербург с таксофона «Зонателеком» и договорился с ним о передаче запрещенных предметов в посылке по возвращении в следственный изолятор № 2.

По факту происшествия проводится проверка.