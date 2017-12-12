Строительство дома "Стройиндустрии" на Гагарина в Вологде завершено на 70 процентов

12.12.2017 [Общество]
Строительство дома "Стройиндустрии" на Гагарина в Вологде завершено на 70 процентов

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев посетил несколько недостроенных объектов в Вологодской области, включая дом "Стройиндутсрии" на улице Гагарина в Вологде.

«В Вологодской области ведется системная работа по решению проблем обманутых дольщиков, региональные власти обращают внимание на все проблемные объекты, а также ведут диалог с пострадавшими дольщиками, - отметил депутат Государственной Думы России Николай Николаев на оперативном совещании при Губернаторе Вологодской области. – Закон, направленный на защиту обманутых дольщиков, который был принят в регионе, является полезным и важным и дает инструмент, которым в других регионах пока не научились использовать. Надеюсь, что опыт Вологодской области будет полезен для всех регионов».

В сентябре в Вологодской области был принят закон, который предполагает привлечение инвесторов к строительству домов обманутых дольщиков и предоставление им соцвыплат. До конца этого года областные власти должны принять еще ряд нормативно-правовых актов. В том числе это касается порядка выделения земельных участков инвесторам.

В Вологде вместе с городскими властями и дольщиками парламентарий выехал на улицу Гагарина, 72. Это дом «Стройиндустрии», квартиры в нем ждут 350 человек.

«В настоящее время совместно с правительством области ведутся переговоры с застройщиком, который потенциально может завершить работы. В настоящее время строительство выполнено на 70 %. Администрация Вологды провела обследование здания, составлена смета. Инвестор изучает правовые вопросы», - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский.

Строительство может быть продолжено после того, как инвестор подпишет договоры и будут внесены изменения в разрешение на строительство. До лета 2018 года официально объект свозводит «Стройиндустрия». Сегодня в Вологде в суде будет рассматриваться вопрос о банкротстве компании.

Всего в настоящее время в реестре обманутых дольщиков Вологодской области находятся 305 жителей и 16 многоквартирных домов.

Тэги: дольщики, Стройиндустрия, градостроительный центр
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