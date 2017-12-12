Вологжане могут передавать показания электросчётчиков ВКонтакте

12.12.2017 [Общество]

С декабря показания электросчётчиков принимаются на странице Вологдаэнергосбыта в социальной сети «ВКонтакте». В Вологдаэнергосбыте учли пожелания абонентов: многим удобно передавать показания в этой популярной в Вологодской области соцсети.

Жителям индивидуальных домов, где нет общедомовых приборов учета, можно строго не привязываться к рекомендуемым датам передачи показаний с 23 по 25 число - можно передавать показания раньше. Рекомендуемые сроки актуальны для жильцов многоквартирных домов, где в расчётах учитывается потребление электроэнергии на общедомовые нужды. Переданные после 25 числа показания учитываются в квитанциях следующего месяца.

Напомним, что ранее Вологдаэнергосбыт предложил удобный вариант для жителей сельских населенных пунктов, пожилых вологжан, которые в силу разных причин не могут пользоваться мобильными сервисами передачи показаний. Принимать показания электросчётчиков при оплате электроэнергии начали подразделения ФГУП «Почта России».

Также показания электросчетчиков принимаются через сайт, СМС, по телефонам и электронной почте, в подразделениях Вологдаэнергосбыта, через робота-информатора и мобильное приложение для смартфонов.

 

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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