Жители жалуются на продажу спиртосодержащих жидкостей в киоске на остановке в Вологде

12.12.2017 [Общество]

В соцсети появилась анонимная жалоба на бездействие властей и правоохранителей в отношении круглосуточного торговый павильона под номером 342 на остановке "Улица Рабочая" в Вологде.

По словам автора поста, там продают "бомики", а в подарок предлагают "шоколадку на закуску". Кроме того, в павильоне стоит игровой автомат.

- Очень часто жители мкр наблюдают такую картину, как школьники нередко проигрывают свои обеденные деньги. Крик души, просим помощи, народ, куда ещё можно обратиться по этому поводу?! Примите же уже кто-нибудь какие-нибудь меры, страшно становится за подрастающее поколение! - пишет автор сообщения.

Редакция Newsvo просит правоохранителей обратить внимание на этот киоск и привлечь нарушителей к ответственности.

Тэги: нарушения, бомики, игровые автоматы
Фото очевидца из группы Онлайн Вологда
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