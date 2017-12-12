Жители жалуются на продажу спиртосодержащих жидкостей в киоске на остановке в Вологде

В соцсети появилась анонимная жалоба на бездействие властей и правоохранителей в отношении круглосуточного торговый павильона под номером 342 на остановке "Улица Рабочая" в Вологде.

По словам автора поста, там продают "бомики", а в подарок предлагают "шоколадку на закуску". Кроме того, в павильоне стоит игровой автомат.

- Очень часто жители мкр наблюдают такую картину, как школьники нередко проигрывают свои обеденные деньги. Крик души, просим помощи, народ, куда ещё можно обратиться по этому поводу?! Примите же уже кто-нибудь какие-нибудь меры, страшно становится за подрастающее поколение! - пишет автор сообщения.

Редакция Newsvo просит правоохранителей обратить внимание на этот киоск и привлечь нарушителей к ответственности.