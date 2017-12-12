В Вологде студента, три года бегавшего от военкомата, оштрафовали на 70 тысяч рублей

В Вологде студента, три года уклонявшегося от получения повестки из военкомата, оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Судом и следствием установлено, что в 2015-2016 годах один из студентов вологодского учебного заведения, признанный медкомиссией годным к военной службе, неоднократно извещался о вызове в военкомат. Тем не менее, в назначенное время призывник не являлся, а в апреле 2017 года по месту учебы отказался получать повестку под роспись.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной службы». По результатам рассмотрения его в суде молодому человеку был назначен штраф в 70 тысяч рублей.