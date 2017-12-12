Власти Вологды планируют получить в областном правительстве кредит в 200 млн рублей

Администрация Вологды планирует в 2018 году получить кредит в 200 млн рублей из регионального бюджета и направить эти деньги на погашение муниципального долга.

На начало года муниципальный долг превышал 2 млрд 48 млн рублей. Примерно пятая его часть – чуть более 400 млн рублей – это муниципальная гарантия, предоставленная одному из городских предприятий. Остальная сумма – свыше 1 млрд 600 млн рублей – коммерческие кредиты, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Нами проводилась кропотливая работа по сокращению процентных ставок по привлеченным коммерческим кредитам. Если в середине 2016 года у нас были кредиты с процентными ставками, превышающими 14 %, то в настоящее время самые дорогие кредиты имеют ставку 9,83 %. В октябре текущего года были заключены кредиты под 8,44 %. Эта разница в процентной ставке позволила сэкономить в текущем году на обслуживании муниципального долга более 35 миллионов рублей», – рассказал заместитель мэра Вологды – начальник департамента финансов Сергей Бурков.

В течение года администрация города активно привлекала бюджетные кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством. Они обходятся намного дешевле коммерческих. Процентная ставка составляет 1/8 ставки рефинансирования – это чуть более 1 %. Также областью в начале года был предоставлен кредит в размере 93 млн рублей.

Сейчас городские власти ведут переговоры по получению в следующем году из бюджета области еще одного кредита – в 200 млн рублей. Этот вопрос необходимо согласовать с депутатами Вологодской городской думы, он вынесен на декабрьскую сессию. Если кредит будет получен, это позволит в течение следующего года сэкономить на обслуживании муниципального долга еще 15 млн рублей.