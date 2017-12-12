В Кириллове междугородний автобус сбил на «зебре» школьницу

12.12.2017 [Происшествия]

В Кириллове автобус сбил на «зебре» школьницу. Инцидент произошел накануне около 13 часов возле дома №23 по улице Преображенского.

Водитель автобуса «Мерседес», ехавшего по маршруту  «Вологда-Кириллов», допустил наезд на 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок с травмами был доставлен в больницу.

По данным областного УМВД, в автобусе в момент ДТП находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал.

Тэги: ДТП
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