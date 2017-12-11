Вологжане завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате СЗФО по пауэрлифтингу

11.12.2017 [Спорт]
Вологжане завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате СЗФО по пауэрлифтингу

Вологжане завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате Северо-Западного Федерального округа по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье.

Чемпионат прошел в Выборге с 5 по 10 декабря. Среди мужчин победу одержали Дмитрий Косаренков, который по сумме трех дисциплин (приседание, жим лежа и тяга) в сумме выжал 890 кг в весовой категории до 120 кг и Николай Бусыгин, который стал победителем в категории до 66 кг.

Соеди девушек победителями в различных весовых категориях стали вологжанки Юлия Бахвалова, Екатерина Гулиева, Кристина Опарина, Екатерина Железнякова.

В общекомандном зачете сборная Вологодской области заняла 2 место среди мужчин.

Тэги: пауэрлифтинг
Фото: спорт-центр35.рф
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