Вологжане завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате СЗФО по пауэрлифтингу

Вологжане завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате Северо-Западного Федерального округа по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье.

Чемпионат прошел в Выборге с 5 по 10 декабря. Среди мужчин победу одержали Дмитрий Косаренков, который по сумме трех дисциплин (приседание, жим лежа и тяга) в сумме выжал 890 кг в весовой категории до 120 кг и Николай Бусыгин, который стал победителем в категории до 66 кг.

Соеди девушек победителями в различных весовых категориях стали вологжанки Юлия Бахвалова, Екатерина Гулиева, Кристина Опарина, Екатерина Железнякова.

В общекомандном зачете сборная Вологодской области заняла 2 место среди мужчин.