Жители Вологды смогут получить юридическую консультацию в сфере межевания дворовых территорий

13 декабря в 18:30 на Северной 26 юрист центра по работе с населением проконсультирует жителей Заречья, которые хотят узнать, как правильно пользоваться публичной кадастровой картой.

Многие жители Вологды хотят участвовать в проекте «Городская среда». Чтобы при подаче заявок на участие не возникло проблем, лучше сразу позаботиться о вопросах межевания своего двора, например, уточнить границы участка или узнать, кому принадлежит тротуар. Перед тем, как заняться вопросами кадастра и межевания, можно проконсультироваться с юристом.

Услугами кадастрового инженера можно воспользоваться в МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Инженеры центра выезжают на место и проводят межевание в кратчайшие сроки.