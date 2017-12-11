Жители Вологды смогут получить юридическую консультацию в сфере межевания дворовых территорий

11.12.2017 [Общество]
Жители Вологды смогут получить юридическую консультацию в сфере межевания дворовых территорий

13 декабря в 18:30 на Северной 26 юрист центра по работе с населением проконсультирует жителей Заречья, которые хотят узнать, как правильно пользоваться публичной кадастровой картой.

Многие жители Вологды хотят участвовать в проекте «Городская среда». Чтобы при подаче заявок на участие не возникло проблем, лучше сразу позаботиться о вопросах межевания своего двора, например, уточнить границы участка или узнать, кому принадлежит тротуар. Перед тем, как заняться вопросами кадастра и межевания, можно проконсультироваться с юристом.

Услугами кадастрового инженера можно воспользоваться в МКУ «Градостроительный центр города Вологды». Инженеры центра выезжают на место и проводят межевание в кратчайшие сроки.

Тэги: межевание, градостроительный центр
Фото: ГИС Вологда
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