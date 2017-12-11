Новостройки в Вологде стали дешевле, чем вторичное жилье

По данным мониторинга портала domofond.ru за ноябрь 2017 года, стоимость на новостройки в Вологде упала на 1,3%, а вот на вторичное жилье цены выросли на 0,9%.

Специалисты связывают такой разброс цен с тем, что вторичное жилье обычно концентрируется ближе к исторической части города, что повышает его стоимость. Также консультанты сервиса уверены, что цены на новостройки упали еще и потому, что люди боятся вступать в долевое строительство. Соответственно, цены на долевку падают.

Напомним, что для всех участников долевого строительства администрация Вологды открыла «горячую линию», куда можно позвонить и получить ответы на волнующие вопросы. Номер телефона: 72-13-71.