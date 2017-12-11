К школе на Северной в Вологде провели теплотрассу

11.12.2017 [Общество]
К школе на Северной в Вологде провели теплотрассу

В новой школе на улице Северной проводят коммуникации. По оперативной информации МКУ «Градостроительный центр города Вологды», на сегодняшний день закончены работы по строительству теплотрассы от ТК-30 до здания школы, уложено 100% лотков и труб, осталось провести обратную засыпку лотков теплотрассы.

Также рабочие приступили к устройству дренажа здания и системы ливневой канализации (выполнено 80% дренажа и 50% ливневой канализации), гидроизоляции стен подвала (выполнено 90%). Ведется работа по укладке кабеля во дворе дома по улице Пугачёва 87а. На некоторых участках полностью вынесен силовой кабель.

По данным Градцентра, на площадке работают три экскаватора, четыре башенных крана, задействованы 173 человека, из них 120 рабочих – это арматурщики-бетонщики.

Тэги: школы, градостроительный центр
Сюжет: школа на Северной
Фото со страницы Сергея Воропанова ВКонтакте
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