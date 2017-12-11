В ВИПЭ ФСИН раскрыт еще один факт получения взятки

В Вологодском институте права и экономики ФСИН выявлен еще один факт получения взятки. Компания ООО «СЕМИ-ВендТранс» выплатила заместителю начальника института по тылу более 500 тысяч рублей за возможность разместить в учебном заведении торговые автоматы.

Правонарушение было выявлено в ходе проверки, проведенной прокуратурой города Вологды Вологодской области:

«Надзорными мероприятиями установлено, что руководитель указанной коммерческой организации ежемесячно в период с января 2014 года по апрель 2016 года передавал в качестве взятки денежные средства заместителю начальника по тылу федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний Федеральной службы исполнения наказаний» за способствование и согласование размещения в помещениях образовательной организации вендинговых торговых автоматов, общая сумма взятки превысила 500 тысяч рублей».

В отношении ООО «СЕМИ-ВендТранс» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Постановлениями мирового судьи по судебному участку № 8 Вологодской области организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Сам заместитель начальника ВИПЭ обвиняется в совершении 15 коррупционных преступлений, предусмотренных различными пунктами статьи 190 УК РФ (Получение взятки).

Напомним, что примерно в тодно и то же время с ООО «СЕМИ-ВендТранс», за взятки размещал свои вендинговые автоматы в ВИПЕ ФСИН другой предприниматель. Он также ежемесячно выплачивал заместителю начальника института вознаграждение с декабря 2014 по апрель 2016 года. Имя того предпринимателя прокуратура не назвала, а уголовное дело в отношении его было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Кроме того, на 500 000 рублей за взятку замначальнику ВИПЭ ФСИН была оштрафована комания «ИнтелДом».